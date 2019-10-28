Владимира Якушева ждут на строительный форум в Екатеринбурге
Сегодня, 21:16ОбществоФото: Официальный аккаунт в Facebook Минстроя России
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Глава минстроя РФ Владимир Якушев примет участие в международном строительном форуме 100+ Forum Russia в Екатеринбурге, который стартует 29 октября, сообщает ИА Regnum.
Сюжеты: Екатеринбург
Кроме федерального чиновника на форуме будут выступать 336 спикеров, среди которых 40 являются иностранцами.
Ожидается, что на форум прибудет 10 тысяч человек.
В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы развития современных городов и применения современных технологий. Также участники смогут поделиться друг с другом опытом в градостроительстве.
На форуме будут представлены инновационные «лазерные» светофоры от «Ростеха». Они могут проецировать пешеходный переход на дорогу при помощи лазеров.
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