Владимира Якушева ждут на строительный форум в Екатеринбурге

Кроме федерального чиновника на форуме будут выступать 336 спикеров, среди которых 40 являются иностранцами.

Ожидается, что на форум прибудет 10 тысяч человек.

В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы развития современных городов и применения современных технологий. Также участники смогут поделиться друг с другом опытом в градостроительстве.