Пожар в «ковидном» обсерваторе и перепрофилирование. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 28 октября.

Сегодня стало известно о перепрофилировании городской поликлиники № 4 на улице Дружинина, 53 на ГГМ для работы с больными коронавирусом. В связи с этим приемы отделения неотложной помощи, а также плановые будут приостановлены. С 29 октября помощь пациентам будут оказывать в поликлинике на улице Новострой, 24. Планируется, что в поликлинике будет проводиться обследование пациентов, которых в последующем будут направлять в обсерватор, расположенный в «Сосновом бору». В Нижнем Тагиле под COVID-19 перепрофилируют поликлинику на ГГМ Количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Когда в многоквартирном доме заражается один из жителей, согласно правилам, проводится дезинфекция подъезда. Журналист TagilCity.ru разбирался, кто является ответственным за эту процедуру и будет ли она проведена. В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали, что заявку должна подавать поликлиника и самим людям никуда обращаться не требуется. Однако в ГБ № 1 заявили, что медучреждения отвечают только за свою территорию и дезинфекцию они проводят только в очаге (квартире — прим. ред.), где проживает зараженный и с его согласия. За обработку подъездов они не отвечают. В ЖЭУ № 1 пояснили, что обработку подъездов они проводят по собственному графику, а за дезинфекцию отвечает Роспотребнадзор. Получается, что и УК за обработку не отвечает. В оперативном штабе по коронавирусу пояснили, что ответственность возлагается на компанию, с которой у администрации города заключен договор. Однако в администрации сообщили, что предоставить информацию может оперативный штаб. В результате установить ответственного не удалось. В таком случае, некоторые подъезды при выявлении заболевших коронавирусом, могут остаться без дезинфекции. Кто ответственен за дезинфекцию подъездов в Нижнем Тагиле после «ковидных» жильцов? Сегодня ночью в Екатеринбурге на Уралмаше произошел пожар на территории «ковидного» обсерватора «AVS-отель». Сообщение о возгорании поступило в 04.00. Загорелась кровля бани. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. В тушении принимали участие 13 человек личного состава и семь единиц техники. Пожарные Екатеринбурга ночью тушили баню в «ковидном» обсерваторе 27 октября утром в Нижнем Тагиле на кладбище «Пихтовые горы» медведь пытался разрыть могилы. Он повредил цветы, венки и крест. Однако до гроба ему добраться не удалось. В управлении городским хозяйством администрации города рассказали, что животное выходит уже не впервые. Первый инцидент был 24 октября. В Нижнем Тагиле медведь пытался разрыть две свежие могилы на кладбище

