В Свердловской области с начала года оборот предприятий общепита снизился на 31,5%

В Свердловской области был зафиксирован спад оборота кафе и ресторанов, сообщает областное министерство экономики и территориального развития.

В период с января по сентябрь оборот упал на 31,5% (что составляет 12,7 миллиарда рублей), по сравнению с теми же временными рамками за 2019 год. В общей сложности за девять месяцев рестораны, кафе и другие точки общественного питания оказали услуги на 27,7 миллиарда рублей. Напомним, в конце июня летние веранды кафе и рестораны в Свердловской области возобновили свою работу после пандемии коронавируса. Однако сегодня, 28 сентября, губернатор региона Евгений Куйвашев подписал указ, которым запретил работать предприятиям общепита с 23.00 до 06.00.

