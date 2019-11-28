Политтехнологу Устинову снова продлили срок содержания под стражей

Автор Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП губернатора» был арестован в декабре 2018 года. Позднее в деле появились еще двое обвиняемых. Следствие предполагает, что политтехнолог получил от представителя завода «Вентпром» 1,7 миллиона рублей за удаление материала со своего сайта. Информацию блогер не подтверждает и вину не признает.