Политтехнологу Устинову снова продлили срок содержания под стражей
Сегодня, 21:25ОбществоФото: фото со страницы Александра Устинова в Facebook
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Блогеру из Екатеринбурга, политтехнологу Александру Устинову продлили срок содержания под стражей до 29 февраля 2020 года, сообщает ИА «Новый день».
Об этом сообщил адвокат Устинова Александр Кулешов. Решение было вынесено 28 ноября Московским городским судом.
Устинов по-прежнему стоит на своем и вину не признает.
Автор Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП губернатора» был арестован в декабре 2018 года. Позднее в деле появились еще двое обвиняемых. Следствие предполагает, что политтехнолог получил от представителя завода «Вентпром» 1,7 миллиона рублей за удаление материала со своего сайта. Информацию блогер не подтверждает и вину не признает.
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