В Нижнем Тагиле сразу после боя курантов состоится фейерверк на Театральной площади

В центре Нижнего Тагила фейерверк, посвященный окончанию года, состоится в первые минуты после боя курантов.

Стоимость пиротехнического шоу составит приблизительно 700 тысяч рублей, сообщили ИА «Все новости» в пресс-службе администрации города. Известно, что наиболее благоприятной локацией для просмотра праздничного фейерверка будет Театральная площадь. Организацией шоу займется московская фирма, которая проводила мероприятия по всему миру, включая такие страны как Хорватия, Испания и США. В ночь Нового года будет задействовано около 800 залпов. Салют будет идти пять-шесть минут, рассказал директор компании «УралСтрой-НТ» Константин Благинин. На данный момент определен запуск первых залпов сразу после боя курантов, но организаторы планируют сдвинуть шоу приблизительно на пять минут. Напомним, 25 декабря на Театральной площади в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок. В Нижнем Тагиле на Театральной площади открылся ледовый городок

