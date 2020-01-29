В Екатеринбурге к 2023 году построят ТПУ за 25 млрд рублей

Строительство нового ТПУ начато на Ботанике, в одном из районов Екатеринбурга. В основание будущего комплекса губернатор Евгений Куйвашев и совладельцы компании-инвестора «Общество Малышева 73» Игорь Заводовский и Константин Погребинский заложили муляжи золотых слитков.

Объект расположится в границах улиц Крестинского-Академика Шварца-Белинского-Объездная дорога. Планируется создать комплекс с автовокзалом, станцией метро «Ботаническая», торговым центром и перехватывающими многоуровневыми парковками на 5,6 тысяч машин. Общая площадь комплекса составит 308 тысяч квадратных метров.

Также по проекту предусмотрена остановка для городской электрички, следующей из аэропорта Кольцово. Дорожная инфраструктура вблизи автовокзала будет модернизирована. Появятся широкие съезды и выезды с Объездной дороги.