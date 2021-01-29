От коронавируса скончался народный артист СССР Василий Лановой

От коронавируса скончался народный артист СССР Василий Лановой

Сегодня, 08:31ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
28 января на 88 году жизни скончался народный артист СССР Василий Лановой, об этом сообщил в Instagram мэр Москвы Сергей Собянин.

Причиной смерти актера стал коронавирус, пишет «РИА Новости». В начале января артиста и его жену Ирину Купченко госпитализировали с инфекцией. Накануне смерти состояние Ланового ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Собянин выразил соболезнования родным и близким Ланового и назвал его «всенародно любимым актером».

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и Театральное училище имени Б. Щукина. Актер сыграл более 70 ролей в кино, среди картин «Алые паруса», «Семнадцать мгновений весны» и другие. Имеет множественные награды.

Напомним, 23 января в США на 88 году жизни умер всемирно известный журналист Ларри Кинг.

Related news:
умершиесмертьартистактер
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы