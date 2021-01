С 8 февраля в аэропорту Кольцово возобновляются международные рейсы в Египет, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Также вылеты в Египет разрешены из Астрахани, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Кроме того, с 8 февраля из Москвы дважды в неделю можно будет улететь в Грецию и трижды в неделю в Сингапур. Напомним, с 1 февраля по 1 марта из Кольцово разрешено авиасообщение с Арменией и Белоруссией, наряду с пятью другими аэропортами. В Кольцово открылись первые международные рейсы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter