Газовую котельную в Покровском под Нижним Тагилом за 31 млн построит компания из Уфы

Определен подрядчик для строительства газовой котельной в селе Покровское под Нижним Тагилом. За 31,6 миллиона рублей ее построит ООО Фирма «Стройтех» из Уфы.

Подрядчик был определен 19 марта, уфимская компания ООО Фирма «Стройтех» стала единственной заявившейся на аукцион. 22 марта контракт был подписан поставщиком. Заказчиком является ГКУ «Управление капитального строительства Горноуральского ГО», согласно данным сайта госзакупок. Компания действует в Башкортостане 17 лет, начиная с 2004 года. Основным видом деятельности является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения. Котельная мощностью 1,2 МВт для жилого массива в селе Покровское должна быть построена до 31 мая 2022 года. На объекте необходимо сделать отопление и вентиляцию, водопровод и канализацию, внутреннее и внешнее электроснабжение, а также другие работы. Напомним, на территории бывшей военной части на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле планируется построить ФОК, детский сад и административное здание. Детский сад и ФОК построят на территории бывшей воинской части в Нижнем Тагиле

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