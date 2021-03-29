Газовую котельную в Покровском под Нижним Тагилом за 31 млн построит компания из Уфы

Газовую котельную в Покровском под Нижним Тагилом за 31 млн построит компания из Уфы
Сегодня, 17:02ОбществоФото: pixabay.com
Определен подрядчик для строительства газовой котельной в селе Покровское под Нижним Тагилом. За 31,6 миллиона рублей ее построит ООО Фирма «Стройтех» из Уфы.

Подрядчик был определен 19 марта, уфимская компания ООО Фирма «Стройтех» стала единственной заявившейся на аукцион. 22 марта контракт был подписан поставщиком. Заказчиком является ГКУ «Управление капитального строительства Горноуральского ГО», согласно данным сайта госзакупок.

Компания действует в Башкортостане 17 лет, начиная с 2004 года. Основным видом деятельности является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения.

Котельная мощностью 1,2 МВт для жилого массива в селе Покровское должна быть построена до 31 мая 2022 года. На объекте необходимо сделать отопление и вентиляцию, водопровод и канализацию, внутреннее и внешнее электроснабжение, а также другие работы.

Напомним, на территории бывшей военной части на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле планируется построить ФОК, детский сад и административное здание.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилПригород
Материалы по теме:
строительствоПокровскоекотельнаяНижний Тагилспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы