Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на ремонт путепровода по проспекту Мира
Сегодня, 12:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле объявлен конкурс по выбору подрядчика для ремонта путепровода, расположенного по проспекту Мира, сообщается на портале госзакупок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из бюджета города на эти цели выделено больше 30,5 миллионов рублей. Победителей определят 13 мая.
Согласно документации, строители до 1 сентября должны полностью удалить основание, само дорожное покрытие, а также установить новое. Данные работы предусмотрены на только на самом путепроводе, но и подъездах к нему. Кроме того, подрядчик должен будет провести демонтаж трамвайных путей. На все работы требуется гарантия от четырех до восьми лет. В случаев возникновения дефектов в течение этого времени дефекты подрядная организация будет устранять за собственный счет.
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