Тагильчане сообщили о госпитализации человека медиками в защитных костюмах на ГГМ
Сегодня в Нижнем Тагиле из дома на ГГМ медики в защитных костюмах госпитализировали человека. Об этом TagilCity.ru сообщили очевидцы.
Тагильчане рассказали TagilCity.ru, что приехала карета скорой помощи, из машины вышли несколько медиков в защитных костюмах. Они вывели из подъезда человека, замотанного во что-то вроде пленки, и увезли его.
Главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин рассказал TagilCity.ru, что это обычная практика, и таким образом происходит госпитализация пациентов с подозрением на коронавирус. Не в каждом случае диагноз подтверждается. Касательно госпитализации пациента с указанного адреса санитарный врач на момент публикации материала информацию не предоставил.
Это же у нас рабочие моменты, мы настроены на профилактику, на опережение. Мы по каждому, где как только получим какую-то информацию, отрабатываем. Не всегда эта информация подтверждается. Мы работали и в выходные, были случаи, и не подтвердились. Поэтому сейчас я ничего не могу сказать. Анализы все в работе, рассказал TagilCity.ru санитарный врач Юрий Бармин.
По его словам, это врачебная тактика, используемая везде. То есть, не дожидаясь, пока коронавирус будет подтвержден, пациентов госпитализируют. Кроме того, Бармин отметил, что чем быстрее начнется лечение в случае подтверждения диагноза, тем больше шансов, что заболевание пройдет в легкой стадии.