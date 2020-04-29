Тагильчане сообщили о госпитализации человека медиками в защитных костюмах на ГГМ

Тагильчане рассказали TagilCity.ru, что приехала карета скорой помощи, из машины вышли несколько медиков в защитных костюмах. Они вывели из подъезда человека, замотанного во что-то вроде пленки, и увезли его.

Главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин рассказал TagilCity.ru, что это обычная практика, и таким образом происходит госпитализация пациентов с подозрением на коронавирус. Не в каждом случае диагноз подтверждается. Касательно госпитализации пациента с указанного адреса санитарный врач на момент публикации материала информацию не предоставил.

Это же у нас рабочие моменты, мы настроены на профилактику, на опережение. Мы по каждому, где как только получим какую-то информацию, отрабатываем. Не всегда эта информация подтверждается. Мы работали и в выходные, были случаи, и не подтвердились. Поэтому сейчас я ничего не могу сказать. Анализы все в работе, рассказал TagilCity.ru санитарный врач Юрий Бармин.