В Екатеринбурге 9 мая будет проведен парад воздушной техники
Сегодня, 13:45ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге в День Победы 9 мая планируется провести парад воздушной техники. Об этом рассказал мэр города Александр Высокинский в эфире телеканала «41 Домашний».
Сюжеты: Екатеринбург
Из-за коронавируса был отменен традиционный парад военной техники. Однако парад воздушной техники состоится. Самолеты пролетят над площадью 9 мая. Кроме того, пройдут траурные мероприятия и возложение цветов, но не массово.
Высокинский отметил, что рассматривается возможность проведения праздничного салюта, но пока еще продумывается возможность избежания массового скопления людей. Если продумать вариант безопасной организации салюта не получится, то его перенесут.
Кроме того, 9 мая в центральной части Екатеринбурга будет введен запрет на продажу алкоголя. В остальные дни он будет продаваться с 10.00 до 19.00, согласно указу Евгения Куйвашева.
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