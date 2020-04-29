В Екатеринбурге 9 мая будет проведен парад воздушной техники

Из-за коронавируса был отменен традиционный парад военной техники. Однако парад воздушной техники состоится. Самолеты пролетят над площадью 9 мая. Кроме того, пройдут траурные мероприятия и возложение цветов, но не массово.

Высокинский отметил, что рассматривается возможность проведения праздничного салюта, но пока еще продумывается возможность избежания массового скопления людей. Если продумать вариант безопасной организации салюта не получится, то его перенесут.