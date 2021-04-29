Конкурс по отбору управляющей организации для 6 домов объявлен в Нижнем Тагиле

Договора управления многоквартирными домами будут заключены с организацией, которая победит в открытом конкурсном отборе, объявленном администрацией Нижнего Тагила.
В управление на три года предлагаются шесть многоквартирных домов: на улице Забойщиков, дома № 1, 3 и 5, улице Кленовая, № 1, улице Тагильская, № 36 и улице Черноморская, № 108А. Общая площадь помещений — порядка 2500 квадратных метров.
Напомним, администрация Нижнего Тагила объявила конкурс по отбору управляющей компании для многоквартирного дома, расположенного на Вагонке. Управление требуется дому, расположенному по адресу проспект Вагоностроителей, 39.