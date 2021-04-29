Работа больниц в праздники и потерянный мальчик. Итоги дня в Свердловской области

Экскаватор не смог пройти по габаритам и повредил мост на 19 километре ЕКАД. В результате инцидента образовалась большая пробка. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, они регулировали движение. Оказалось, что экскаватор незаконно перевозили на фуре. Его поместили на штрафную стоянку.
Стало известно, как будут работать поликлиники и больницы Нижнего Тагила в майские праздники. Горбольницы №№ 1 и 4, поликлиника № 2 и женская консультация на Тагилстрое с 4 по 7 мая будут принимать пациентов по обычному графику. Кроме того, будут работать прививочные кабинеты. Медучреждения на Новострое, 24 и Дружинина, 53 будут работать ежедневно с 8.00 до 20.00, там можно будет вакцинироваться и записаться к специалистам. В Демидовской поликлинике и перинатальном центре Демидовской ГБ по праздничным дням будут работать дежурные врачи, с 4 по 7 мая медицинские учреждения функционируют по обычному графику.
В Свердловской области за сутки выявлено 107 новых случаев COVID-19, за все время пандемии — 86 044. Также с 28 по 29 апреля из больниц региона выписано 122 пациента. Таким образом, общее число вылечившихся составило 79 715 человек. 14 свердловчан скончались от коронавируса за последние 24 часа, всего умерло 3 093 жителя региона.
Жительница Краснотурьинска, которая распивала алкоголь в гостях, потеряла своего четырехлетнего ребенка. Она уснула, а затем обнаружила пропажу. Женщина позвонила в полицию, и сообщила, что ребенок исчез. Через час мальчик был найден. Оказалось, что его забрали с собой, чтобы не оставлять в чужой квартире. В правоохранительных органах отметили, что в отношении несовершеннолетнего не было совершено никаких противоправных действий. Мальчика осмотрели врачи и передали родителям.