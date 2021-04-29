Встретить Пасху и Ураза-байрам дома рекомендовано свердловчанам

Встретить Пасху и Ураза-байрам дома призвали свердловчан в региональном Роспотребнадзоре. А тем, кто все же планирует принять участие в обрядовых мероприятиях, рекомендуют соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

К жителям Свердловской области с просьбой воздержаться от посещения массовых мероприятий в праздники обратился главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. Пандемия новой коронавирусной инфекции продолжается во всем мире. И, несмотря на успехи, достигнутые благодаря проведению противоэпидемических мероприятий и начавшейся массовой вакцинации населения от COVID-19, риски для здоровья значительной части населения остаются высокими, отметил руководитель свердловского Управления Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что тем, кто все же планирует принять участие в мероприятиях с массовым пребыванием людей, следует не забывать о мерах безопасности и соблюдать все действующие рекомендации. В том числе надевать маски, обрабатывать руки антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Напомним, какие-либо дополнительные ограничения из-за коронавируса властями Свердловской области на Пасху, которая отмечается 2 мая, вводиться не планируются. Спецограничения на празднования Пасхи не будут вводиться в Свердловской области

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