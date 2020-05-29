Мэрия Нижнего Тагила ищет управляющую компанию для домов в Уральце
Сегодня, 14:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле мэрия начала поиски управляющей компании для многоквартирных домов в поселке Уралец. Соответствующее постановление администрации подписал глава города Владислав Пинаев.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно постановлению, проводится открытый конкурс по выбору компании для управления многоквартирными домами, расположенными на улицах Ленина, 3, 36, 40, 42, Трудовая, 19, 30, 32, 34.
Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города Вячеслава Горячкина.
Ранее стало известно о том, что жителей поселка Уралец, которые отказываются переезжать в Нижний Тагил, планируется переселить из ветхого жилья в новый дом к осени. Также планируется снести два дома на улице Трудовая, 7 и Ленина, 13.
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