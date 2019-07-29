Свердловский прокурор предложил губернатору пересмотреть постановление о киосках

После многочисленных жалоб предпринимателей области прокуратура провела проверку постановления Свердловской области о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории региона.

Согласно документу, размещение киоска осуществляется на основании семилетнего договора, который заключается по результатам торгов на аукционе. Если торговый объект установлен без договора, то его владелец вправе обратиться в администрацию для заключения договора сроком на один год.

Прокуратура установила, что постановление не противоречит требованиям федерального закона в сфере торговой деятельности и земельного законодательства.

Однако предприниматели Екатеринбурга не согласны с постановлением, по их мнению, короткий срок приведет к убыткам в предпринимательской сфере, потере единственного заработка и массовому увольнению работником.