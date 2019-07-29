В Нижнем Тагиле состоялся IV Фестиваль рыжих
28 июля в Нижнем Тагиле состоялся IV Фестиваль рыжих. В шествии по набережной Тагильского пруда приняли участие 230 рыжих горожан с друзьями и родными, сообщает пресс-служба Центра развития туризма города.
Организовали мероприятие администрация Нижнего Тагила, Центр развития туризма и детский развлекательный центр «Эники Бэники».
Участники получили оранжевые шарики от «Мотива» и атрибуты от «Додо пиццы». Ведущим мероприятия был Федор Пиковой, от администрации города в торжественном открытии принял участие замглавы Алексей Бурдилов.
Спонсоры фестиваля провели для участников веселые конкурсы. Тагильчане играли в гигантские крестики-нолики, примеряли рыжий образ в мини-парикмахерской, фотографировались на фоне баннера. В рамках мероприятия для иногородних участников Центр развития туризма организовал бесплатную экскурсию.
Хедлайнером события стала Катя Чехова, которая исполнила песни «Крылья», «Я — робот», «В твоих глазах», «Таю», а также хиты из новых альбомов.