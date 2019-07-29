В Нижнем Тагиле состоялся IV Фестиваль рыжих

Организовали мероприятие администрация Нижнего Тагила, Центр развития туризма и детский развлекательный центр «Эники Бэники».

Участники получили оранжевые шарики от «Мотива» и атрибуты от «Додо пиццы». Ведущим мероприятия был Федор Пиковой, от администрации города в торжественном открытии принял участие замглавы Алексей Бурдилов.

Спонсоры фестиваля провели для участников веселые конкурсы. Тагильчане играли в гигантские крестики-нолики, примеряли рыжий образ в мини-парикмахерской, фотографировались на фоне баннера. В рамках мероприятия для иногородних участников Центр развития туризма организовал бесплатную экскурсию.