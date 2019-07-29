В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков

Согласно поправкам в закон о национальной платежной системе, пополнить электронный кошелек можно будет только через банковский счет. Изменения уже одобрил Совет Федерации, подписать документ должен президент Владимир Путин.

Ранее деньги на кошелек вносили без предоставления документов. По словам главы комитета Госдумы Анатолия Аксакова, внести изменения попросил Росфинмониторинг, так как кошельки могли использовать для оплаты наркотиков, терроризма и т. д.