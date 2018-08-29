Тагильчанка выиграла судебное разбирательство со своим юристом

В мае 2014 года в квартире тагильчанки по адресу: проспект Мира, 45 случился пожар, во время тушения которого оказалась затоплена вся квартира. Женщина обратилась за помощью к юристу, заплатив ему 71 200 рублей. Пострадавшая рассчитывала на возмещение ущерба со стороны страховой и управляющей компаний.

Однако в процессе предварительных заседаний жительница Нижнего Тагила осталась недовольна действия своего адвоката, поэтому отказалась от услуг адвоката.

После расторжения договора юрист отказался вернуть гражданке излишне уплаченную за оказание юридических услуг сумму.

Женщина обратилась в Тагилстроевский суд Нижнего Тагила с прошением о взыскании с юриста выплаченную сверх сумму по договору – 42,5 тысяч рублей, сумму неосновательного обогащения – около 14 тыс. рублей, убытки и компенсацию морального вреда – по 15 тысяч рублей, а также штраф на несоблюдение требований заказчика в размере половины от принужденных сумм.

Адвокат направил в суд встречное заявление, в котором требовал с гражданки 38 тысяч рублей за превышенные расходы.