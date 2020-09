Обвиняемого в получении взятки уральского мэра отпустили на свободу

Главу Тугулымского городского округа Сергея Селиванова, которого обвиняют в получении взятки, отпустили из-под домашнего ареста, пишет Ура.ру со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, на последнем продлении меры пресечения суд оставил Селиванова под стражей, однако он обжаловал решение, и Свердловский облсуд отпустил его. Согласно картотеке суда, решение о помещении под домашний арест обвиняемого действительно было отменено. Напомним, в марте у мэра Тугулыма Сергея Селиванова в доме прошли обыски. В апреле суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Тогда же была задержана начальник финансового управления администрации муниципалитета Татьяна Володина. Ей предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере (часть 2 стать 290 УК РФ).

