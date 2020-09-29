Обвиняемого в получении взятки уральского мэра отпустили на свободу

Напомним, в марте у мэра Тугулыма Сергея Селиванова в доме прошли обыски. В апреле суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Тогда же была задержана начальник финансового управления администрации муниципалитета Татьяна Володина. Ей предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере (часть 2 стать 290 УК РФ).