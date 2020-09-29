Пожизненный срок и «виноватые» школьники. Итоги дня в Свердловской области

25 августа 2018 года на горе Уктус в Екатеринбурге молодой человек застрелил двух девушек из винтовки. Одна из них пыталась закрыться коробкой из-под пиццы. Поиск подозреваемого осложнялся отсутствием свидетелей и тем, что преступление произошло в темное время суток. Выйти на след и задержать подозреваемого удалось спустя год. Правоохранители вышли на него благодаря форуму любителей оружия, на котором он интересовался как усилить убойную силу винтовки. Обвиняемый объяснил, что убийства были мотивированы детскими обидами. Он решил убивать по одному человеку за каждую тысячу обид. В ходе следственного эксперимента осведомленность подозреваемого укрепила следователей в мысли, что пойман верный человек. Сегодня, 29 сентября, вынесен обвинительный приговор. Подсудимый получил пожизненное заключение. Во время зачитывания решения суда, мужчина упал в обморок. В качестве последнего слова он зачитал стишок с сожалениями о содеянном. Отбывать наказание убийца будет в колонии особого режима.