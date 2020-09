Пожизненный срок и «виноватые» школьники. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 29 сентября.

25 августа 2018 года на горе Уктус в Екатеринбурге молодой человек застрелил двух девушек из винтовки. Одна из них пыталась закрыться коробкой из-под пиццы. Поиск подозреваемого осложнялся отсутствием свидетелей и тем, что преступление произошло в темное время суток. Выйти на след и задержать подозреваемого удалось спустя год. Правоохранители вышли на него благодаря форуму любителей оружия, на котором он интересовался как усилить убойную силу винтовки. Обвиняемый объяснил, что убийства были мотивированы детскими обидами. Он решил убивать по одному человеку за каждую тысячу обид. В ходе следственного эксперимента осведомленность подозреваемого укрепила следователей в мысли, что пойман верный человек. Сегодня, 29 сентября, вынесен обвинительный приговор. Подсудимый получил пожизненное заключение. Во время зачитывания решения суда, мужчина упал в обморок. В качестве последнего слова он зачитал стишок с сожалениями о содеянном. Отбывать наказание убийца будет в колонии особого режима. Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному заключению Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что в росте заболеваемости COVID-19 «виноваты» школьники и молодежь. Он говорит, что у многих из них наблюдается бессимптомное протекание болезни, либо с небольшими проявлениями. На данный момент показатель заболеваемости коронавирусом вырос на 15%. Вице-губернатор подчеркнул, что усиление ограничительных мер не планируется. Креков обвинил школьников в росте заболеваемости коронавирусом в Свердловской области 72 класса в 64 школах Нижнего Тагила закрыты на карантин, что составляет 4% от общего числа классов. Перевод на дистант 43 из них связан с коронавирусной инфекцией, 20 ушли на дистант из-за ОРВИ. 17 групп закрыты в девяти детских садах, из них семь по причине возможного контакта с «ковидными» больными. Стало известно сколько школьных классов закрыты на карантин в Нижнем Тагиле Сегодня в Горбуново и на ГГМ почти 15 тысяч человек остались без света. По данным «Россети Урал», причиной стало технологическое нарушение на подстанции «Горбуново». По предварительной информации, произошло короткое замыкание кабеля из-за проводимых земляных работ. Жителям ГГМ и Горбуново восстановили электроснабжение

