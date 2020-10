Глава Кушвинского ГО призвал жителей Баранчи к конструктивному диалогу

Глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин обратился к жителям Баранчинского, выступающим против строительства медного рудника. Он призвал их к диалогу и попросил взглянуть на перспективы развития населенных пунктов.

Есть очень много опасений, страхов, особенно у жителей поселка Баранчинский. Я хочу сказать, чтобы мы с вами не впадали в панику, а подошли к этому обсуждению конструктивно — вникли в проблему, высказали свои опасения и предположения, которые в дальнейшем лягут в основу обсуждения протокола, который будет представлен для прохождения экологической экспертизы, сказал Слепухин. Он подчеркнул необходимость создания новых рабочих мест. Призвал жителей оценить перспективы, подчеркнув, что сейчас стоит проблема развития техникумов, вопросы благоустройства. В текущем времени, по словам главы ГО, появляются возможности для реализации планов. Здесь есть понимание и поддержка Андрея Козицына, руководства ООО «Святогор» в обустройстве сквера на улице Коммуны, за который мы с вами голосовали в рейтинговом голосовании, рассказал Слепухин. Также обсуждается строительство лыжной базы. Возможно, решение вопроса сдвинется уже в следующем году. Кроме того, глава отметил необходимость модернизации очистных сооружений. Реконструкция очистных сооружений, водоотведения, строительство очистных по водоподготовке питьевого водоснабжения — это серьезные инфраструктурные проекты, которые необходимо проектировать, понимать их стоимость и потом уже определять, в какие сроки они будут реализованы. Решение данных вопросов я ни в коем случае не снимаю с себя и буду поднимать их на встречах с руководством УГМК,сказал глава округа. Он добавил, что заинтересован в ведении конструктивного диалога и хорошей экологической обстановке вокруг поселка Баранчинский. Напомним, жители поселка Баранчинский создали петицию против строительства медно-ванадиевого рудника на территории населенного пункта, так как обеспокоились экологической ситуацией. Кроме того, активисты написали обращение в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства объекта.

