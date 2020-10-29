Глава Кушвинского ГО призвал жителей Баранчи к конструктивному диалогу

Есть очень много опасений, страхов, особенно у жителей поселка Баранчинский. Я хочу сказать, чтобы мы с вами не впадали в панику, а подошли к этому обсуждению конструктивно — вникли в проблему, высказали свои опасения и предположения, которые в дальнейшем лягут в основу обсуждения протокола, который будет представлен для прохождения экологической экспертизы, сказал Слепухин.