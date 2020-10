Омбудсмен просит Куйвашева внести изменения в указ из-за экранов в общепите и такси

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх считает, что в указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который обязывает установить защитные экраны в такси и на предприятиях общественного питания, необходимо внести изменения. Об этом она написала в соцсетях.

По ее словам, нужно сегодня внести правки в указ, дать разумное время на исполнение, а также решить вопрос с субсидированием расходов на выполнение требований по экранам. Иначе это требование можно приравнять к закрытию,считает Артюх. Она уже обозначила предложения профильным региональным министерствам. Согласно указу, если за ночь компании общепита и такси не успели установить защитные экраны, то с 29 октября они не имеют право работать. С Министерством АПК и потребительского рынка области договорились сегодня встретиться и обсудить ситуацию,сообщила Артюх. Напомним, вчера губернатор Свердловской области ужесточил коронавирусные ограничения. Он подписал указ, согласно которому предприятия общепита должны быть закрыты с 23.00 до 6.00. Кроме того, в них и такси должны быть установлены защитные экраны между посетителями. Евгений Куйвашев ограничил часы работы общепита и резвлекательных заведений

