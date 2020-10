В Екатеринбурге в ближайшие выходные полиция планирует устроить рейды по барам и ночным клубам, сообщает Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Они проверят соблюдение указа губернатора о запрете на работу общепита в ночное время. Мы обязаны проверять соблюдение указов, и, конечно, рейды пройдут уже в ближайшее время,сказал источник. Напомним, вчера губернатор региона Евгений Куйвашев подписал указ об ужесточении мер по борьбе с COVID-19. Теперь предприятия общепита должны быть закрыты с 23.00 до 6.00. Кроме того, стало обязательно ношение масок на парковках, а также в лифтах жилых домов. Евгений Куйвашев ограничил часы работы общепита и резвлекательных заведений

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter