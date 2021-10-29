Анкета изнасилованной на вписке в Екатеринбурге девочки найдена на сайте проституток

Анкета изнасилованной на вписке в Екатеринбурге девочки найдена на сайте проституток
Анкета изнасилованной на вписке в Екатеринбурге девочки найдена на сайте проституток
Сегодня, 21:30ОбществоФото: 1MI
На сайте проституток нашли анкету 15-летней школьницы из уральской столицы, которая числится среди троих потерпевших по делу об изнасиловании молодыми людьми из Челябинской области.

За интимные услуги юная девушка просила 1,5 тысячи рублей в час. Однако она отмечала, что работает исключительно на выездах, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ходом расследования источник. По его словам, на сайте школьница указала, будто ей 24 года. Также она подчеркнула, что с собой может позвать 14-летнюю подругу.

Напомним, 8 октября три школьницы познакомились на улице с молодыми людьми из Челябинской области и предложили им снять квартиру для увеселений. Одна из девочек осталась на квартире, где ее и обнаружили полицейские. Об изнасиловании сообщила маме одна из школьниц, которая уехала домой.

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Екатеринбург
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