Тагильчане могут выбрать территории для благоустройства в 2023 году

Выбрать территории, которые будут благоустроены в 2023 году смогут жители Нижнего Тагила. С 26 ноября по 10 декабря открыт прием предложений. Затем по предложенным вариантам пройдут общественные обсуждения.

Предложения могут быть поданы уполномоченными представителями заинтересованных граждан в Управление городским хозяйством по адресу: проспект Мира, 53, кабинет 202. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8 (3435) 48-53-66 или направить на адрес электронной почты kgh@ntagil.org. Заявка подается по специальной форме. В ней прописывается подробно характеристика объекта, дается его описание, а также мероприятия по реализации. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, в 2022 году будет благоустроена нечетная сторона Ленинградского проспекта от проспекта Дзержинского до улицы Зари, двор на улице Ермака, 40, 40а, 42, 44, а также парк Металлургов на Тагилстрое. На данный момент уже утверждены дизайн-проекты и проектная документация. Утверждены дизайн-проекты по благоустройству тагильских общественных зон в 2022 году

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