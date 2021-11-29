Тагильчане могут выбрать территории для благоустройства в 2023 году

Тагильчане могут выбрать территории для благоустройства в 2023 году
Тагильчане могут выбрать территории для благоустройства в 2023 году
Сегодня, 13:40ОбществоФото: 1MI
Выбрать территории, которые будут благоустроены в 2023 году смогут жители Нижнего Тагила. С 26 ноября по 10 декабря открыт прием предложений. Затем по предложенным вариантам пройдут общественные обсуждения.

Предложения могут быть поданы уполномоченными представителями заинтересованных граждан в Управление городским хозяйством по адресу: проспект Мира, 53, кабинет 202.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8 (3435) 48-53-66 или направить на адрес электронной почты kgh@ntagil.org.

Заявка подается по специальной форме. В ней прописывается подробно характеристика объекта, дается его описание, а также мероприятия по реализации.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, в 2022 году будет благоустроена нечетная сторона Ленинградского проспекта от проспекта Дзержинского до улицы Зари, двор на улице Ермака, 40, 40а, 42, 44, а также парк Металлургов на Тагилстрое. На данный момент уже утверждены дизайн-проекты и проектная документация.

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