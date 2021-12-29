Сразу три двойни родились в Екатеринбурге за выходные

С 25 по 26 декабря в перинатальном центре Екатеринбурга родились три двойни. Такое случается редко, и это настоящее чудо, отмечают врачи-акушеры.
Утром субботы у одной женщины на свет появились два мальчика. Затем медики сделали Кесарево еще одной пациентке, она стала мамой двух девочек. А ближе к ночи к этим двум парам малышей добавились еще два, тоже мальчики. Все они являются доношенными и с хорошим весом, от 2,5 до 3 килограммов.
Рост детей составляет от 48 до 50 сантиметров, гордятся в больнице. Где в этом году ежемесячно рождались примерно 15 двоен, в среднем. За одиннадцать месяцев на свет появился 9431 малыш. Актов о рождении двойняшек зарегистрировано 165.