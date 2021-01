Свердловская полиция предупредила о возможных задержаниях на митингах

МВД Свердловской области предупреждает жителей региона об ответственности и возможных задержаниях за участие в несанкционированных митингах.

В связи с призывами в соцсетях к участию в несанкционированных мероприятиях, ГУ МВД России по Свердловской области официально предупреждает, что организация и участие в них влекут за собой ответственность, установленную законодательством РФ. Попытки проведения несогласованных митингов и провокации со стороны участников будут пресекаться, так как это угрожает общественному порядку. Полиция будет принимать необходимые меры для обеспечения правопорядка, правонарушители будут привлекаться к ответственности, предусмотренной законом. Несанкционированные акции на территориях, которые прилегают к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб, запрещены Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Также в регионе продолжают действовать ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Напомним, в соцсетях появилась информация с призывами выйти на митинг в Нижнем Тагиле в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter