В Нижнем Тагиле вынесен приговор грибнику за убийство мужчины «розочкой»

В июле прошлого года подсудимый пошел в лес за грибами, однако погода испортилась, и мужчина принял решение вернуться. По пути домой на автобусной остановке он познакомился с мужчиной, они начали совместное распитие спиртных напитков. Застолье продолжилось в заброшенном доме на улице Щорса.

Под влиянием алкоголя между мужчинами возник конфликт. Подсудимый разбил пустую бутылку и напал на оппонента, нанеся ему несколько ранений «розочкой». Кроме того, в качестве орудия преступления он использовал и иные предметы, оказавшиеся под рукой. Потерпевший от полученных травм погиб на месте.