В Нижнем Тагиле вынесен приговор грибнику за убийство мужчины «розочкой»
Сегодня, 14:32ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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К 9,5 годам колонии строгого режима приговорен житель Нижнего Тагила за убийство мужчины «розочкой», сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В июле прошлого года подсудимый пошел в лес за грибами, однако погода испортилась, и мужчина принял решение вернуться. По пути домой на автобусной остановке он познакомился с мужчиной, они начали совместное распитие спиртных напитков. Застолье продолжилось в заброшенном доме на улице Щорса.
Под влиянием алкоголя между мужчинами возник конфликт. Подсудимый разбил пустую бутылку и напал на оппонента, нанеся ему несколько ранений «розочкой». Кроме того, в качестве орудия преступления он использовал и иные предметы, оказавшиеся под рукой. Потерпевший от полученных травм погиб на месте.
Тагильчанин дал признательные показания. Также в рамках расследования проведен ряд экспертиз, доказавших вину подсудимого.
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