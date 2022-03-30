Верховный суд РФ признал электросамокаты транспортным средством

30 марта Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством – это значит, что водители такого транспорта теперь обязаны соблюдать ПДД в соответствии с законом.

В четверг, 30 марта, российский Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством. Информация об этом опубликована на сайте суда. Таким образом, суд отказал в удовлетворении иска россиянину, который оспаривал пункт ПДД РФ. Истец заявлял, что к категории транспортных средств могут быть причислены лишь те из них, для управления которыми нужны водительские права. Представитель генпрокуратуры РФ отметил, что закон не может дать полного списка транспортных средств. Однако электросамокаты к ним можно отнести из-за скорости передвижения. Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Ранее сообщалось, что грузовик сгорел у кафе Милана под Нижним Тагилом. К моменту прибытия огнеборцев автомобиль полностью выгорел.

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