Запись на летние смены в загородные лагеря стартует 5 апреля в Нижнем Тагиле

Регистрация заявлений начнется 5 апреля в 8.00 и будет завершена 15 апреля в 20.00. Заявления можно подать на Госуслугах (http://www.gosuslugi.ru), портале образовательных услуг Свердловской области (https://zol-edu.egov66.ru), а также в отделениях МФЦ по адресам проспект Вагоностроителей, 64, улица Космонавтов, 45 и улица Металлургов, 46 Б.