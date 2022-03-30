Запись на летние смены в загородные лагеря стартует 5 апреля в Нижнем Тагиле

Регистрация заявлений начнется 5 апреля в 8.00 и будет завершена 15 апреля в 20.00. Заявления можно подать на Госуслугах (http://www.gosuslugi.ru), портале образовательных услуг Свердловской области (https://zol-edu.egov66.ru), а также в отделениях МФЦ по адресам проспект Вагоностроителей, 64, улица Космонавтов, 45 и улица Металлургов, 46 Б.
Документы будут приниматься с 5 апреля по 20 апреля, а путевки распределяться с 27 апреля по 16 мая. Получить их будет можно по такому графику:
Выдача путевок будет осуществляться через МФЦ, а в лагерь «Золотой луг» — в офисе на улице Космонавтов, 36 (телефон 8 (34-35) 24-34-88).
В 2022 году детей примут «Звонкие голоса», «Изумрудный», «Лесной ручеек», «Северянка», «Солнечный», «Золотой луг», «Антоновский», «Уральский огонек» и «Звездный». Оздоровить там планируется более 5,4 тысячи юных тагильчан.
Еще 270 человек отправятся в санаторий «Сосновый бор» и 90 уедут на юг в рамках областного проекта «Поезд здоровья». 10,7 тысячи детей смогут отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием при образовательных учреждениях и учреждениях спорта и молодежной политики.
Напомним, в 2021 году более 7,2 тысячи детей отдохнули в лагерях под Нижним Тагилом. В 2022 году их наполняемость составит 100% вместо 75%, так как ослаблены некоторые ограничения по коронавирусу.