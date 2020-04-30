На место перестрелки с террористами в Екатеринбурге приехал прокурор региона Охлопков

За ним также прибыла полиция.

Жителей домов, расположенных около сторожки, не пускают на свои территории.

Один из местных жителей рассказал, что впервые жителей сторожки увидел около месяца назад, когда проходил мимо.

Видел, что они были с лопатой. Видел троих нерусских. Думал, что тут жили, снимали, сказал мужчина.

Председатель коллективного сада «Ручеек» Марина Горшкова рассказала порталу, что сторожку она сдала мужчинам. С ней заключал договор мужчина по имени Юрий. По ее словам, он был не подозрительный, представился бригадиром строительной организации и попросил сдать сторожку для хранения строительных инструментов.