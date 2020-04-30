На Урале компания «РУСАЛ» приостановила грантовые проекты из-за пандемии коронавируса

Так, по словам Лукичева, гранты программ «Помогать просто» и «Зеленая волна» предусматривают массовые мероприятия, а также работу с социальными и образовательными учреждениями. Так как они все закрыты и проведение массовых мероприятий запрещено, активная фаза программ была приостановлена. После снятия ограничений программы будут продолжены.