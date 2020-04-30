На Урале компания «РУСАЛ» приостановила грантовые проекты из-за пандемии коронавируса
Сегодня, 13:42ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Компания «РУСАЛ», основателем которой является Олег Дерипаска, приостановила на Урале все грантовые проекты на время пандемии коронавируса, сообщает Ура.ру со ссылкой на представителя компании на Урале Романа Лукичева.
Сюжеты: Коронавирус
По данным источников издания, проекты приостановлены во всех регионах присутствия.
Так, по словам Лукичева, гранты программ «Помогать просто» и «Зеленая волна» предусматривают массовые мероприятия, а также работу с социальными и образовательными учреждениями. Так как они все закрыты и проведение массовых мероприятий запрещено, активная фаза программ была приостановлена. После снятия ограничений программы будут продолжены.
Лукичев уточнил, что несмотря на режим самоизоляции, компанией организовываются волонтерские штабы. Так, организована доставка продуктов для пенсионеров предприятий старше 70 лет, открыта горячая линия для запросов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей