В России начала работу онлайн-платформа для участия в акции «Бессмертный полк»

Чтобы принять участие в онлайн-шествии, необходимо зайти на официальный сайт акции, загрузить фото своего героя и рассказать о нем, заполнив анкету. Из полученных фото будет создан видеоряд, который покажут на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах. Портреты будут показываться по мере размещения, а не по алфавиту.