В России начала работу онлайн-платформа для участия в акции «Бессмертный полк»
Сегодня, 09:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В России заработала платформа для участия в онлайн-акции ко Дню Победы — «Бессмертный полк».
Сюжеты: Коронавирус
Чтобы принять участие в онлайн-шествии, необходимо зайти на официальный сайт акции, загрузить фото своего героя и рассказать о нем, заполнив анкету. Из полученных фото будет создан видеоряд, который покажут на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах. Портреты будут показываться по мере размещения, а не по алфавиту.
В этом году из-за пандемии коронавируса парад ко Дню Победы был отмене. В связи с этим было решено провести акцию «Бессмертный полк» в онлайн режиме.
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