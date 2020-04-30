Znak: убитые в Екатеринбурге в ходе КТО готовили теракты в майские праздники

По словам источника, все трое убитых были гражданами России. Одни из них имел двойное гражданство — России и Азербайджана. Они все проживали в Екатеринбурге, однако некоторое время назад стали сторонниками запрещенного в России движения.

По оперативным данным, подозреваемые подготавливали теракты в майские праздники, в том числе предполагается взрыв жилого дома в Орджоникидзевком районе и теракт на одном из объектов Минобороны. Именно для подготовки и был арендован домик в коллективном саду.

Источник отметил, что информацию о подозреваемых сотрудники ФСБ получили по агентурным сообщениям. Они установили их местонахождение. Сначала жители домов были эвакуированы, а затем к подозреваемым направился переговорщик. Он предложил сдаться, но по нему открыли огонь. Через какое-то время они открыли огонь снова. В результате было принято решение о штурме. Все трое подозреваемых скончались. Среди сотрудников ФСБ и жителей домов пострадавших нет.