Znak: убитые в Екатеринбурге в ходе КТО готовили теракты в майские праздники
Трое мужчин, нейтрализованных в ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге, планировали совершить ряд террористических актов в городе в майские праздники, сообщает Znak со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом операции.
По словам источника, все трое убитых были гражданами России. Одни из них имел двойное гражданство — России и Азербайджана. Они все проживали в Екатеринбурге, однако некоторое время назад стали сторонниками запрещенного в России движения.
По оперативным данным, подозреваемые подготавливали теракты в майские праздники, в том числе предполагается взрыв жилого дома в Орджоникидзевком районе и теракт на одном из объектов Минобороны. Именно для подготовки и был арендован домик в коллективном саду.
Источник отметил, что информацию о подозреваемых сотрудники ФСБ получили по агентурным сообщениям. Они установили их местонахождение. Сначала жители домов были эвакуированы, а затем к подозреваемым направился переговорщик. Он предложил сдаться, но по нему открыли огонь. Через какое-то время они открыли огонь снова. В результате было принято решение о штурме. Все трое подозреваемых скончались. Среди сотрудников ФСБ и жителей домов пострадавших нет.
Напомним, сегодня в Екатеринбурге с 00:30 до 05:15 ночи проводилась контртеррористическая операция. В одном из коллективных садов были найдены трое подозреваемых в подготовке террористических актов. В результате перестрелки они были убиты.