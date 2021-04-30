Ликвидации свердловского банка «Нейва» хотят добиться его кредиторы

Ликвидации свердловского банка «Нейва» хотят добиться его кредиторы
Ликвидации свердловского банка «Нейва» хотят добиться его кредиторы
Сегодня, 20:44ОбществоФото: 1mediainvest.ru
На ликвидации уральского банка «Нейва», лишившегося в середине апреля лицензии, будут настаивать его кредиторы. Данное требование находится в обращении, которое в Центробанк РФ подготавливают заемщики.

По словам управляющего партнера юридического агентства «Юс Когенс», работающего с «Нейвой», Светланы Корабель, кредиторы хотят добиться не банкротства, а именно принудительной ликвидации.

Принудительная ликвидация — это когда в течение года распродали активы, со всем рассчитались, а все, что осталось, отдали акционерам,рассказала Корабель изданию Ура.ру.

Она отметила, что в случае с банкротством банк может оспаривать сделки и «затягивать» процедуру. Целью обращения в Центробанк также является желание добиться обнародования заключения о финансовом состоянии банка «Нейва».

Напомним, с 16 апреля 2021 года деятельность банка «Нейва» прекращена из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а 26 апреля клиенты банка выстроились в очередь у банка «Открытие» в Нижнем Тагиле. Жители жаловались на долгое ожидание и уходили, когда понимали, что получение выплат займет много времени.

Материалы по теме:
Свердловская областьбанкротствобанкбанк Нейваликвидация
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы