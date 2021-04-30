Жители боятся взрыва из-за установленной рядом с домами заправки в Каменске-Уральском

Жители боятся взрыва из-за установленной рядом с домами заправки в Каменске-Уральском
Жители боятся взрыва из-за установленной рядом с домами заправки в Каменске-Уральском
Сегодня, 19:19ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Пропановая заправка была размещена под окнами коттеджа в Каменске-Уральском. В связи с этим местные жители начали опасаться за свою безопасность.

По словам одного из местных жителей Василия, о том, что привезенная металлическая конструкция станет заправкой, никто из горожан не знал. Теперь владельцы заправки утверждают, что у них есть для этого все необходимые документы.

Во-первых, мы не хотим дышать газом, во-вторых, боимся. А если произойдет взрыв, как на заправке в Волгограде? рассказал Василий «КП-Екатеринбург».

Он отметил, что если мнение горожан не будет услышано, они выйдут протестовать около заправки.

Жители района имеют право на беспокойство, сообщила местный адвокат Наталья Дронова. По ее словам, в связи с НБП 111-98, СанПиН 2.2.½.1.1200-03 системы АГЗС должны находиться на расстоянии 300 метров от общественных зданий и мест массового пребывания людей, а также на расстоянии 100 метров от автомобильной дороги. По мнению адвоката, нарушения может увидеть каждый.

Если жители домов считают, что нарушается законодательство, то они могут обратиться с заявлением в органы прокуратуры,отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в начале апреля жители микрорайона Старатель в Нижнем Тагиле собрались на встречу с оператором сотовой связи «МТС». Горожан не устроило размещение собой вышки рядом с жилыми домами и детской площадкой.

Материалы по теме:
Каменск-Уральскийжителипротестзаправка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы