Мэрия пообещала благоустроить заброшенную часть набережной Тагильского пруда

30 мая мэр города Владислав Пинаев объехал территории Ленинского района и дал поручение благоустроить два объекта.

Одной из точек объезда стала заброшенная часть берега Тагильского пруда, которую ранее выкупил для строительства местный бизнесмен. Территорию огородили забором, но планы предпринимателя не осуществились, поэтому место заросло кустарниками и сорняками, а также стало пристанищем для любителей выпить спиртное. Со временем оно начало превращаться в свалку мусора.

Также будет благоустроен сквер, расположенный на проспекте Ленина, 46.

Чтобы не получилось конфликта из-за того, что решение по благоустройству было принято без мнения большинства жителей, администрация Ленинского района поможет в проведении общедомового собрания по данному вопросу. На нем горожане смогут вместе определить, что хотят видеть на этой территории, сказал Пинаев.