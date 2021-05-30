Больница с кабинетами медосвидетельствования утверждена в Нижнем Тагиле

Стало известно, в какой больнице будут расположены кабинеты для медосвидетельствования в Нижнем Тагиле. Приказ «Об организации работы кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения» выпустил Минздрав Свердловской области.

Теперь водителей будут привозить в ГАУЗ СО «Психиатрическая больница № 7», находящуюся в Нижнем Тагиле. Приказ гласит, что в перечень больниц входят 56 учреждений. Отмечается, что в кабинетах медицинского освидетельствования должны присутствовать не менее двух анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе, тест-системы на наркотики, пробирки для забора крови, контейнеры для анализов, тонометры, градусники и неврологический молоток. Напомним, 10 мая сообщалось, что пьяный водитель устроил ДТП на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. Автомобиль Renault врезался в стоящую на перекрестке «Лада Гранта», которая остановилась на красный сигнал светофора. В аварии никто не пострадал. Пьяный водитель устроил аварию на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле

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