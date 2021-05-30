Больница с кабинетами медосвидетельствования утверждена в Нижнем Тагиле

Теперь водителей будут привозить в ГАУЗ СО «Психиатрическая больница № 7», находящуюся в Нижнем Тагиле. Приказ гласит, что в перечень больниц входят 56 учреждений.
Отмечается, что в кабинетах медицинского освидетельствования должны присутствовать не менее двух анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе, тест-системы на наркотики, пробирки для забора крови, контейнеры для анализов, тонометры, градусники и неврологический молоток.
Напомним, 10 мая сообщалось, что пьяный водитель устроил ДТП на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. Автомобиль Renault врезался в стоящую на перекрестке «Лада Гранта», которая остановилась на красный сигнал светофора. В аварии никто не пострадал.