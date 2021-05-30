Заявление на выплаты первоклассникам тагильчане смогут подать в середине июля

Заявление на выплаты первоклассникам тагильчане смогут подать в середине июля
Заявление на выплаты первоклассникам тагильчане смогут подать в середине июля
Сегодня, 11:51ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Заявление на единовременные выплаты первоклассникам в размере 10 тысяч рублей тагильчане смогут подать в середине июля.

Заявление на единовременную выплату можно будет подать до 21 ноября 2021 года, сообщила заместитель министра труда Ольга Баталина на заседании общественного совета при министерстве.

Примерный срок начала приема заявлений — середина июля, точная дата станет известна после публикации официального постановления.

По предварительной информации, выплаты в размере 10 тысяч рублей накануне начала учебного года начнут переводить родителям первоклассников в середине августа.

Напомним, новые меры поддержки для семей с детьми анонсировал Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
РоссиядетиродителиобществовыплатыпервоклассникиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы