На Урале дети спасли найденную собакой во время прогулки раненную зайчиху
Сегодня, 08:37ОбществоФото: Скриншот с видео E1.ru
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В Каменске-Уральском дети спасли зайчиху, которую принесла им собака во время прогулки, сообщает E1.
Дети увидели у собаки животное, забрали его и отнесли к ветеринару.
По словам ветеринара Татьяны Сурковой, заяц поступил в стационар со множественными травмами. Он находится в тяжелом состоянии, но владельцы намерены его вылечить. После того, как лечение будет завершено, животное будет передано в частный приют для зайчиков.
Зайчиха после двух часов подкожных инфузий и кислорода начала поднимать ушки, проявлять интерес. Твердую пищу животное пока не принимает, но воду из шприца, а также разбавленные сливки пьет с удовольствием. Ветеринар отмечает, что аппетит у зайчихи есть.
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Видео: E1.RU
Кроме того, ветеринар отметила, что собака нашла зайчиху уже раненной. Каким именно образом были получены травмы — неизвестно.
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