На Урале дети спасли найденную собакой во время прогулки раненную зайчиху

Дети увидели у собаки животное, забрали его и отнесли к ветеринару.

По словам ветеринара Татьяны Сурковой, заяц поступил в стационар со множественными травмами. Он находится в тяжелом состоянии, но владельцы намерены его вылечить. После того, как лечение будет завершено, животное будет передано в частный приют для зайчиков.

Зайчиха после двух часов подкожных инфузий и кислорода начала поднимать ушки, проявлять интерес. Твердую пищу животное пока не принимает, но воду из шприца, а также разбавленные сливки пьет с удовольствием. Ветеринар отмечает, что аппетит у зайчихи есть.

Видео Видео: E1.RU