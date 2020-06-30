Обвиняемого в растлении дочери уральского математика отпустили из-под ареста

Уральского математика задержали 8 октября 2019 года по заявлению бывшей жены. По словам отца обвиняемого, бывшая жена пыталась лишить его сына родительских прав, чтобы беспрепятственно уехать с дочерью в Америку. В заявлении женщина сообщила, что 30 июля 2019 года, ее бывший супруг совершил в отношении дочери развратные действия. Речь идет о некоем видео. На нем видно, как полуголый мужчина движется по коридору. Защита настаивает, что в тот момент он вышел из ванной, чтобы обезопасить дочь, которая пыталась залезть на холодильник. В результате математика арестовали до 3 декабря. В ноябре мера пресечения была продлена. В январе математику удалось добиться, чтобы его отпустили под домашний арест.