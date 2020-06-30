В Екатеринбурге напротив здания горадминистрации планируется открыть стриптиз-клуб
Сегодня, 18:07ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге после снятия ограничений по коронавирусу откроется стриптиз-клуб «Естествознание» напротив здания городской администрации, сообщает портал «Моменты».
Сюжеты: Екатеринбург
В помещении бывшего клуба «Юность» начнет работать стриптиз. На данный момент там идет ремонт.
По словам директора филиала Александра Игнатенко, помещения полностью будут переделаны под формат стриптиз-бара. Планируется набрать персонал и начать работу после снятия ограничений.
Кроме того, в том же здании на улице 8 Марта, 13 располагается филиал МФЦ, БТИ и несколько банков, а рядом Театр эстрады и консерватория.
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