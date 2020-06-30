В Екатеринбурге напротив здания горадминистрации планируется открыть стриптиз-клуб

По словам директора филиала Александра Игнатенко, помещения полностью будут переделаны под формат стриптиз-бара. Планируется набрать персонал и начать работу после снятия ограничений.

Кроме того, в том же здании на улице 8 Марта, 13 располагается филиал МФЦ, БТИ и несколько банков, а рядом Театр эстрады и консерватория.