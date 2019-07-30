Росстат заявил о росте уровня бедности

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Росстат сообщил, что количество россиян с доходом ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года выросло до 14,3% (20,9 млн человек), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 0,4%, сообщает информагентство «Новые известия».
Среди причин увеличения числа бедных специалисты Росстата назвали «опережающий рост показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен». В первом квартале этого года прожиточный минимум вырос на 7,2%, а инфляция составила 5,2%. В ведомстве также сказали, что первые три месяца года года всегда показывают самый высокий уровень бедности.
Точный уровень Росстат установит в конце года. Снижение инфляции, считают в ведомстве, должно привезти к резкому уменьшению числа бедных.
Напомним, что президент Владимир Путин подписал майский указ, согласно которому уровень бедности в стране к 2024 году должен сократиться до 6,6%.
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