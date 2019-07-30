Росстат заявил о росте уровня бедности

Среди причин увеличения числа бедных специалисты Росстата назвали «опережающий рост показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен». В первом квартале этого года прожиточный минимум вырос на 7,2%, а инфляция составила 5,2%. В ведомстве также сказали, что первые три месяца года года всегда показывают самый высокий уровень бедности.