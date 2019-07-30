Стали известны сведения об участниках стрельбы в магазине игрушек в Екатеринбурге

Восьмилетний мальчик воспитывается в полной семье с пятью детьми, он третий ребенок. Все проживают в двухкомнатной квартире. Ранее мальчик не привлекался за правонарушения и не состоял на учете в МВД.

Его товарищ, который поднял игрушечный пистолет на продавца, состоит на учете в МВД. Он неоднократно уходил из дома и совершал кражи. 30-летняя мать ребенка говорит, что не может справиться с сыном, поэтому неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Напомним, что 29 июля инцидент произошел после того, как продавец в магазине заподозрила мальчиков в краже.