Эксперт отметил неуверенность Ростова, проигравшего в «Дебатле» команде Ставрополя

Начальник экспертно-аналитического управления Тюменского нефтяного научного центра Денис Анурьев объяснил свои оценки, выставленные в шестой игре 1/8 финала проекта «Дебатл».

Темой стало противостояние российского и международного права. Позицию национального верховенства защищала команда Ставрополя, а приоритет международных норм отстаивался Ростовом. Эксперт отметил, что Ставрополь в своих аргументах был намного убедительнее: Были выложены четкие аргументы, их было много, они были систематизированы и они были всесторонними. У Ростова был скорее перебор фактов, менее структурированный, и вопрос был рассмотрен с меньших ракурсов. Касаемо полемики командам снизили баллы, поскольку некоторые вопросы не противопоставлялись аргументам соперника, а походили на «домашние заготовки». Ростов также отметился неудачными примерами в своей риторике, добавил Анурьев. В артистизме Ставрополь также был лучше, в том числе за счёт яркого командного взаимодействия. Капитан Ростова сражался в одиночестве и поэтому зачастую выглядел неуверенно, сказал эксперт. Итоговый результат встречи 49:40 в пользу Ставрополя. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Далее победитель будет спорить за выход в полуфинал «Дебатла» с Казанью. Video: YouTube-канал "Город55"

