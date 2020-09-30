Председатель нижегородского «Яблока» оценил дуэль Ростова и Ставрополя в «Дебатле»

Команда Ростова изначально находилась в более тяжелой позиции, отметил эксперт. К тому же сказалось, что капитан Иван Губенко по профессии бухгалтер, а не юрист. Соответственно, и аргументация была не всегда удачная. В артистизме Ставрополь также выглядел ярче, в полемике же команды были равны, пояснил Олег Родин.