Председатель нижегородского «Яблока» оценил дуэль Ростова и Ставрополя в «Дебатле»

Темой стало противостояние российского и международного права. Позицию национального верховенства защищала команда Ставрополя, а приоритет международных норм отстаивал Ростов.
Команда Ростова изначально находилась в более тяжелой позиции, отметил эксперт. К тому же сказалось, что капитан Иван Губенко по профессии бухгалтер, а не юрист. Соответственно, и аргументация была не всегда удачная. В артистизме Ставрополь также выглядел ярче, в полемике же команды были равны, пояснил Олег Родин.
Мы не должны стоять на месте, нужно быть с миром на своей волне,высказал эксперт собственную позицию в пользу приоритета международного права.
Напомним, итоговый результат встречи 49:40 в пользу Ставрополя. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Далее победитель будет спорить за выход в полуфинал «Дебатла» с Казанью.