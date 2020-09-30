Председатель нижегородского «Яблока» оценил дуэль Ростова и Ставрополя в «Дебатле»

Председатель нижегородского «Яблока» оценил дуэль Ростова и Ставрополя в «Дебатле»

Сегодня, 12:20ОбществоPhoto: скриншот видео YouTube-канала "Город55"
Председатель нижегородского реготделения партии «Яблоко» Олег Родин прокомментировал свои оценки, выставленные в качестве судьи игры 1/8 финала проекта «Дебатл».

Темой стало противостояние российского и международного права. Позицию национального верховенства защищала команда Ставрополя, а приоритет международных норм отстаивал Ростов.

Команда Ростова изначально находилась в более тяжелой позиции, отметил эксперт. К тому же сказалось, что капитан Иван Губенко по профессии бухгалтер, а не юрист. Соответственно, и аргументация была не всегда удачная. В артистизме Ставрополь также выглядел ярче, в полемике же команды были равны, пояснил Олег Родин.

Мы не должны стоять на месте, нужно быть с миром на своей волне,высказал эксперт собственную позицию в пользу приоритета международного права.

Напомним, итоговый результат встречи 49:40 в пользу Ставрополя. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Далее победитель будет спорить за выход в полуфинал «Дебатла» с Казанью.

Video:YouTube-канал "Город55"

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