Работники «ВСМПО-Ависма» планируют обратиться в прокуратуру из-за прививок от гриппа

Сотрудники одного из цехов «ВСМПО-Ависма» намерены обратиться в прокуратуру из-за того, что их заставляют ставить прививки от гриппа, пишет «УралПолит».

По их словам, такое распоряжение поступило от руководства металлургического цеха № 35 в городе Березники. В нем сказано, что сотрудники должны пройти вакцинацию, а при наличии противопоказаний подтвердить этот факт справой из медучреждения. Также уточняется, что данная мера вводится с целью снижения риска причинения вреда здоровью персонала и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Сами же сотрудники считают, что требование об обязательной вакцинации является нарушением их прав. Напомним, донор из Свердловской области, работающий с 1993 года на «ВСМПО-Ависма», смог отстоять свое право на получение дополнительных выходных. В 2019 году работодатель ему дважды отказали в предоставлении выходных. Руководство объясняло это тем, что мужчина сдавал кровь на выходных, а соглашение о выходе на работу в день сдачи крови отсутствует. Он пожаловался в Верхнесалдинский суд, где ему отказали в удовлетворении иска. Тогда мужчина обратился в Свердловский областной суд, который удовлетворил жалобу. На Урале донор отсудил у «ВСМПО-Ависма» дополнительные выходные

