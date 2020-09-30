Работники «ВСМПО-Ависма» планируют обратиться в прокуратуру из-за прививок от гриппа

Напомним, донор из Свердловской области, работающий с 1993 года на «ВСМПО-Ависма», смог отстоять свое право на получение дополнительных выходных. В 2019 году работодатель ему дважды отказали в предоставлении выходных. Руководство объясняло это тем, что мужчина сдавал кровь на выходных, а соглашение о выходе на работу в день сдачи крови отсутствует. Он пожаловался в Верхнесалдинский суд, где ему отказали в удовлетворении иска. Тогда мужчина обратился в Свердловский областной суд, который удовлетворил жалобу.