Работники «ВСМПО-Ависма» планируют обратиться в прокуратуру из-за прививок от гриппа

Работники «ВСМПО-Ависма» планируют обратиться в прокуратуру из-за прививок от гриппа

Сегодня, 15:26ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Сотрудники одного из цехов «ВСМПО-Ависма» намерены обратиться в прокуратуру из-за того, что их заставляют ставить прививки от гриппа, пишет «УралПолит».

По их словам, такое распоряжение поступило от руководства металлургического цеха № 35 в городе Березники.

В нем сказано, что сотрудники должны пройти вакцинацию, а при наличии противопоказаний подтвердить этот факт справой из медучреждения.

Также уточняется, что данная мера вводится с целью снижения риска причинения вреда здоровью персонала и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Сами же сотрудники считают, что требование об обязательной вакцинации является нарушением их прав.

Напомним, донор из Свердловской области, работающий с 1993 года на «ВСМПО-Ависма», смог отстоять свое право на получение дополнительных выходных. В 2019 году работодатель ему дважды отказали в предоставлении выходных. Руководство объясняло это тем, что мужчина сдавал кровь на выходных, а соглашение о выходе на работу в день сдачи крови отсутствует. Он пожаловался в Верхнесалдинский суд, где ему отказали в удовлетворении иска. Тогда мужчина обратился в Свердловский областной суд, который удовлетворил жалобу.

Related news:
судгрипппрививкиВСМПО-АВИСМА
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы