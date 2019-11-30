В России предложили увеличить время продажи отечественного вина до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи отечественного вина в России до полуночи, сообщают «Известия».
АКОРТ направила письмо в Минфин, Госдуму и Совет Федерации. В нем предлагается ввести норму о дополнительном времени продаж в законопроект о виноградарстве и виноделии, который будет рассматриваться во втором чтении в середине декабря.
По мнению участников рынка, это будет способствовать переходу граждан на более качественные и легкие алкогольные напитки.
На данный момент законодательство разрешает торговать алкоголем с 8:00 до 23:00.
Заинтересованные федеральные органы подтвердили, что рассматривают инициативу АКОРТ в Совете Федерации. В Минфин пока инициатива на рассмотрение по поступала.
Минсельхоз отметил, что работа по продвижению отечественных продуктов должна проводиться в том числе и с помощью информирования потребителей. Один из возможных инструментов — это создание отдельных полок для соответствующей продукции в местах продажи. Тогда покупатели будут обращать на него больше внимания, но эта мера требует дополнительного обсуждения.
По мнению председателя Союза виноградарей и виноделов Дмитрия Киселева, нужно оценить последствия этого предложения, хотя оно достойно обсуждения.
В законопроект «О виноградарстве и виноделии» включено 80 важных определений для отрасли. Так, введен термин «вино России», то есть изготовленное из отечественного винограда. Планируется в местах продажи алкоголя сделать специальные полки с соответствующими надписями. Также документ описывает технологии производства вина. Документ запрещает импорт брака и использование воды на любом этапе производства. Также разработаны меры поддержки отечественных виноделов.