В России предложили увеличить время продажи отечественного вина до полуночи

АКОРТ направила письмо в Минфин, Госдуму и Совет Федерации. В нем предлагается ввести норму о дополнительном времени продаж в законопроект о виноградарстве и виноделии, который будет рассматриваться во втором чтении в середине декабря.

По мнению участников рынка, это будет способствовать переходу граждан на более качественные и легкие алкогольные напитки.

На данный момент законодательство разрешает торговать алкоголем с 8:00 до 23:00.

Заинтересованные федеральные органы подтвердили, что рассматривают инициативу АКОРТ в Совете Федерации. В Минфин пока инициатива на рассмотрение по поступала.

Минсельхоз отметил, что работа по продвижению отечественных продуктов должна проводиться в том числе и с помощью информирования потребителей. Один из возможных инструментов — это создание отдельных полок для соответствующей продукции в местах продажи. Тогда покупатели будут обращать на него больше внимания, но эта мера требует дополнительного обсуждения.

По мнению председателя Союза виноградарей и виноделов Дмитрия Киселева, нужно оценить последствия этого предложения, хотя оно достойно обсуждения.